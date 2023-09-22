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За неимением реальных успехов ВСУ, о которых можно было бы рассказать американским кураторам, президент Украины Владимир Зеленский снова «кормил» их обещаниями. Он заявил, что украинская армия обязательно «вернет» Бахмут (Артемовск).

Также, по словам Зеленского, ВСУ должны восстановить контроль еще над двумя населенными пунктами.

«Я не скажу вам, какие города, извините. Итак, у нас есть план. Очень, очень всеобъемлющий план», – цитирует заявление украинского лидера портал Ura.ru.

ВСУ в течение трех с половиной месяцев проводят контрнаступление. Одним из направлений является Артемовское, однако серьезного продвижения к городу здесь зафиксировать не удалось. Точно так же, как и на других участках фронта.

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