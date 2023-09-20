ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Штраф в размере 15 тысяч рублей обязана выплатить учительница школы-интерната Алевтина Сергеева из Екатеринбурга по решению Орджоникидзевского районного суда за публикацию снимка в социальной сети с ее учеником. Об этом в своем материале сообщает «КП».

По словам учительницы, у нее случился конфликт с матерью одного из учеников, в ходе которого педагога даже уволили с должности с формулировкой «за аморальное поведение». Однако по итогу проверок через суд педагог была восстановлена в должности.

Теперь мать ученика решила подать на преподавателя иск в суд за публикацию фотографии на личной странице педагога с ее сыном. При этом мать потребовала компенсацию в размере 15 тысяч рублей, 10 тысяч для себя и еще 5 для ребенка. По словам Алевтины, она опубликовала на своей страничке фото с занятия с учениками из зоопарка без публикации личных данных учащихся.

Теперь педагог обратилась в прокуратуру Свердловской области с требованием пересмотреть материалы дела, поскольку она не согласна с решением суда.

Вам может понравиться

АиФ: Актер Федор Добронравов и поэт-песенник Николай Добронравов всего лишь однофамильцы

За пару дней до смерти поэта-песенника Николая Добронравова в Сети появились слухи о гибели его однофамильца Федора, известного актера. Сообщалось, что его тело обнаружили на въезде в Москву, но к

Диетологи рассказали о пользе ложки меда перед сном

Испанские диетологи рассказали, как ложка меда, регулярно употребляемая человеком перед сном, может принести огромную пользу организму. Ученые из Испании выяснили, как продукт, производимый пчелами, способен благотворно влиять на людей, регулярно

Под Приютным в ДНР ВС РФ разгромили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ

В районе населенного пункта Приютное на Южно-Донецком направлении российские ВС ликвидировали одну штурмовую и две разведгруппы противника, сообщает РИА Новости. С вражескими группами разделались передовые подразделения, которые ураганным огнем поддержали