Штраф в размере 15 тысяч рублей обязана выплатить учительница школы-интерната Алевтина Сергеева из Екатеринбурга по решению Орджоникидзевского районного суда за публикацию снимка в социальной сети с ее учеником. Об этом в своем материале сообщает «КП».

По словам учительницы, у нее случился конфликт с матерью одного из учеников, в ходе которого педагога даже уволили с должности с формулировкой «за аморальное поведение». Однако по итогу проверок через суд педагог была восстановлена в должности.

Теперь мать ученика решила подать на преподавателя иск в суд за публикацию фотографии на личной странице педагога с ее сыном. При этом мать потребовала компенсацию в размере 15 тысяч рублей, 10 тысяч для себя и еще 5 для ребенка. По словам Алевтины, она опубликовала на своей страничке фото с занятия с учениками из зоопарка без публикации личных данных учащихся.

Теперь педагог обратилась в прокуратуру Свердловской области с требованием пересмотреть материалы дела, поскольку она не согласна с решением суда.