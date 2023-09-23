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Сотрудники «Уральских авиалиний» два раза ухитрились сломать инвалидную коляску паралимпийца Николая Руденко, который слетал самолетом авиакомпании в Соч, сообщил портал Е1.

39-летний Руденко страдает от генетического заболевания СМА и вынужден передвигаться на электрической коляске, которая предназначена специально для этого недуга. При этом он не унывает. У Николая есть работа в крупной компании, жена и увлечение – игра в бочче.

Однако последняя поездка в Сочи привела к тому, что Руденко остался без своей коляски. Перед вылетом из Москвы сотрудники «Уральских авиалиний» извлекли аккумулятор, не согласовав это с Николаем. Они повредили проводку, что спровоцировало некорректную работу батареи.

Но на этом беды не закончились. По возвращению в Москву сотрудники выгрузили инвалидную коляску, а сверху на нее уложили другой багаж. Из-за повышенной нагрузки сломалась рама.

Руденко рассказал, что пригрозил авиакомпании судом, однако не может обратиться туда. Коляска предоставлена ему Фондом социального страхования, поэтому предъявить чек со стоимостью по требованию «Уральских авиалиний» нет никакой возможности. Между тем, цена на электрическую инвалидную коляску составляет примерно 100 тысяч рублей.

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