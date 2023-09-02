Три полупогружных морских дрона уничтожены при попытке атаковать Крымский мост, заявило 2 сентября Минобороны РФ. Первый из них был ликвидирован примерно в 23:15. Около 2:10 ВСУ предприняли вторую атаку, а
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Три полупогружных морских дрона уничтожены при попытке атаковать Крымский мост, заявило 2 сентября Минобороны РФ.

Первый из них был ликвидирован примерно в 23:15. Около 2:10 ВСУ предприняли вторую атаку, а спустя 10 минут – еще одну. Пограничники и корабли Черноморского флота были начеку и уничтожили все три безэкипажных катера противника.

С полуночи движение по мосту перекрыто. Всех автомобилистов, находящихся в зоне досмотра и непосредственно на мосту призвали не паниковать, соблюдать все рекомендации сотрудников транспортной безопасности.

17 июля морские дроны атаковали Крымский мост. Тогда своевременно обнаружить беспилотник не удалось, что привело к повреждению дорожного покрытия. Также в результате террористической атаки ВСУ погибла супружеская пара.

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