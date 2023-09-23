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На 93-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Беляева. Весть о кончине актрисы стала неожиданностью, как для зрителей, так и для деятелей искусства. Артистка умерла в своей московской квартире, расположенной в доме на бульваре Ракетный. Отмечается, что ее бездыханное тело обнаружил ее родной брат Анатолий, проживающий вместе с ней. Предварительная причина смерти Беляевой – сердечная недостаточность.

Нина Беляева сыграла много театральных и киноролей. Однако российским зрителям она запомнилась своей ролью Поварихи в экранизации «Сказки о царе Салтане».

Актриса родилась в 1931 году в городе Ульяновске. Актерскую карьеру она начала в московском Театре сатиры, куда пошла работать сразу по окончанию Щукинского училища. Со временем актриса перешла работать в отделение чтецов Московской государственной филармонии, где Быляева проработала более 20 лет.

Сниматься в кино артистка начала с 1957 года. Ее дебютной работой в кино стала роль в фильме «Коммунист» Юлия Райзмана.

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