Знаменитый российский художник-иллюстратор, создатель образа «Дяди Степы», Герман Мазурин скончался в больнице на 92-м году жизни 19 сентября. О его смерти сообщили в Российской академии художеств. «С глубочайшей печалью в Российской академии художеств узнали об уходе из жизни 19 сентября 2023 года заслуженного художника РСФСР, почётного члена Российской академии художеств, профессора Германа Мазурина», – говорится в сообщении.

Смерть Мазурина – огромная утрата для всего российского искусства. Для РАХ была важна его творческая позиция, многолетняя педагогическая деятельность и огромнейший вклад в отечественное искусство.

По словам дочери Мазурина – Анны, художник находился в больнице после операции. Его должны были уже выписывать. Женщина уже собиралась забирать отца домой, однако ей позвонили с больницы и сообщили трагичную новость – у Германа Мазурина оторвался тромб.

Герман Мазурин является создателем образа «Дяди Стёпы». Своего героя художник нарисовал, когда учился на третьем курсе МГАХИ имени В. И. Сурикова.