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Советский драматург-кукольник и режиссер Михаил Хусид умер в Соединенных Штатах на 77 году жизни.

Портал EADaily рассказал, что работами Хусида восхищались во всем мире. После окончания ЛГИТМиКа в 1977 году он долгое время работал на «Леннаучфильме». Именно под его руководством ставились уникальные спектакли в кукольных театрах многих советских городов.

После отъезда в США режиссер не оставил любимое дело и продолжал работать над новыми постановками не только в Америке, но и в Польше, ряде других стран. Его знали во всем мире, таким его спектаклям, как «Робинзон Крузо», «Левша», «Дон Жуан», «Божественная комедия», «Пер Гюнт» и множеству других аплодировали во всех уголках планеты.

Друзья Хусида из Челябинского театра кукол имени В. Вольховского рассказали, что он был болен, но никому об этом не говорил. Во время общения по видеосвязи режиссер всегда вспоминал репетиции и актеров, участвовавших в них, о куклах и о том, что между ними существует неведомая человеку магия.

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