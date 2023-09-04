Советский и украинский актер Юрий Потапенко, известный по сериалу «Мажор», скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщили в киевском «Молодом театре». В социальных сетях его коллеги написали, что не
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Советский и украинский актер Юрий Потапенко, известный по сериалу «Мажор», скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщили в киевском «Молодом театре».

В социальных сетях его коллеги написали, что не могут поверить в смерть артиста. Для них эта новость стала полнейшей неожиданностью.

Актер с 1991 года успел сыграть множество ролей в театре. Также он достаточно активно снимался в кино. Помимо «Мажора», он был задействован в таких известных сериалах, как «Опер по вызову», «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь» и прочих.

По словам коллег по «Молодому театру», Потапенко в последнее время неоднократно говорил, что у него болит сердце. Но стало ли именно это причиной смерти, пока не известно.

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