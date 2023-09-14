Украинский и советский актер Александр Кузьменко умер в 75 лет 13 сентября. На Украине об этом сообщили местные издания, которые не называли причину смерти.

Актер, родившийся в 1947 году, много лет служил во Львовском театре юного зрителя. Карьеру в кинематографе он начал в 1981-м, снявшись в эпизоде фильма «Пусть он выступит». После этого актер исполнил роли председателя ГубЧК в картине 1985 года «На крутизне» и Курта Шернера в работе «Война на западном направлении».

Также Кузьменко известен по фильму «Время собирать камни» и сериалу «Леди бомж» 2001 года. В последнем он также сыграл в эпизодах.

После Львовского ТЮЗа актер перешел в Львовский украинский драматический театр им. М. Заньковецкой, где и продолжил свою карьеру, исполнив множество ролей в театральных постановках.