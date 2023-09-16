«Электротеатр Станиславский» на официальном сайте сообщил о смерти актера Игоря Кечаева. Отмечается, что он много лет боролся с тяжелым заболеванием.

Кечаев родился 3 февраля 1961 года. В 26 лет он закончил режиссерский факультет ГИТИСа. В перестроечные времена Игорь дебютировал как актер, сыграв главного антипода Интера в фильме «Меня зовут Арлекино».

Также актер снимался в фильмах и сериалах «Дзенбоксинг», «Смерть за кулисами» и прочих. Среди его режиссерских работ – мелодрамы «Серебристый звон ручья», «Поздние цветы», «Мезальянс». Также Кечаев участвовал в создании сериалов «Товарищи полицейские», «След», «Москва. Центральный округ».