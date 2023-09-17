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Российский режиссер Александр Хван на 66-м году жизни скончался 17 сентября. О его кончине сообщил коллега и друг, режиссер Григорий Константинопольский. Трагическую новость подтвердила сестра Александра – Елена Хван. «Да, это так. Это произошло сегодня», – ответила она журналистам.

Причина смерти режиссера не сообщалась. Однако известно, что у Хвана была хроническая обструктивная болезнь легких. Из-за обострения данного заболевания Александр пробыл две недели в коме в 2020 году.

Российский режиссер, актер и сценарист Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. В 1980 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Всероссийскую славу в качестве режиссера он получил после своей картины «Дюба-дюба», в которой главную роль исполнил Олег Меньшиков.

За эту работу Александр Хван получил две премии «Ника» и приз фестиваля «Киношок». Также режиссер сам написал музыку к этому фильму. Также российским зрителям известны такие его картины: «Дрянь хорошая, дрянь плохая», «Кармен», «Умирать легко», «Поводырь» и многие другие.

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