В США выросло количество людей, у которых возникла аллергия на мясо. Согласно статистическим данным, уже полмиллиона американцев столкнулись с эти недугом. По данным экспертов, у многих людей непереносимость мясных и молочных продуктов появилась после укуса клеща «Одинокой звезды».

Вид клеща амблиомма американская или клещ «Одинокой звезды» обитает на территории США. Свое название эти членистоногие получили из-за некой схожести с флагом американского штата Техас.

По мнению кандидата медицинских наук, иммунолога, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова, укус данного вида клеща вызывает аллергию на молоко и мясо из-за наличия в его слюне компонента, влияющего на развитие аллергии на альфа-Гал.

Альфа-Гал содержится не только в слюне клеща, но и в красном мясе, молоке и прочих продуктах животного происхождения. И когда после укуса клеща у человека произошел иммунный ответ, то иммунная реакция начинает включаться после употребления в пищу мяса, молока и других животных продуктов.

По словам специалиста, в США подобного вида аллергию вызывает именно клещ амблиомма американская. Однако есть и другие клещи семейства иксодовых, чьи укусы способны вызывать подобного рода аллергию.