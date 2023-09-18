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Известный российский композитор, музыкант, певец Аркадий Укупник поведал, почему певица София Ротару предпочитает ездить на поездах и опасается летать на самолетах. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Звезды сошлись». Выпуск передачи был посвящен успешной посадке самолета Airbus А320 в поле неподалеку от Новосибирска. Гости шоу рассказали собственные истории, связанные с полетом на самолете.

По словам композитора, несколько лет назад он летел в самолете из Киева в Москву. Вместе с ним в бизнес-классе была певица София Ротару и ее сын Руслан. Когда самолет начал снижаться, но затем пошел на второй круг, у певицы случилась настоящая паническая атака. «В этот момент наша звезда стала паниковать и причитать — мол, зачем я полетела, Руслан, я же не летаю. В общем, паника была дикая», – заявил Укупник.

Артист также отметил, что в салоне бизнес-класса с ними был раввин. Он похлопал Софию Ротару по плечу и сказал: «Не волнуйтесь, мы не упадем, я везу деньги в московскую синагогу». Укупник рассказал, что после этого паника у Ротару прекратилась. «Мы сели хорошо» – подчеркнул артист.

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