Украинский военнослужащий, который был взят российскими бойцами в плен, рассказал о прохождении обучения на территории Великобритании. Мужчина отметил, что был мобилизован насильно. Он шел на работу, и военкомы прямо на улице задержали его и отвезли в военкомат.

По словам военнослужащего ВСУ, он был отправлен в Соединенное Королевство для прохождения военной подготовки. Он рассказал, что полноценной такую подготовку назвать нельзя. «В основном ходили ёлочкой и штурм окопов был у нас. Стреляли только холостыми, боевых стрельб не было», – заявил украинский военнопленный.

После возвращения на Украину его отправили на фронт. По словам военнослужащего ВСУ, их взвод недополучал обеспечение. У бойцов даже не было оружия, подчеркнул мужчина. «На наш взвод и роту только две БМП, которые поломаны, и одна едет, а другая не едет», – рассказал он.

Ранее военнопленный капитан ВСУ Евгений Низовцев рассказал, что в рядах украинской армии служит много хорошо обученных граждан Беларуси и Грузии.