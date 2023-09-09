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Украинской армии не удастся прорвать оборону ВС РФ, так как она продолжает выстраиваться и сейчас. Об этом сообщил киевский военный эксперт Олег Стариков.

Он отметил, что вместо 2-3 линий обороны, которые ожидают увидеть украинцы, российские военные уже выстроили 4-5, поэтому пройти сквозь них ВСУ не удастся.

«Преодолеть ее невозможно, не хватит личного состава и техники. Русские за полгода выстроили рубежи по всем нормам военного искусства…. Преодолеть их, согласно нормам военной науки, просто невозможно», – цитирует эксперта портал «Военное дело».

По словам Старикова, прорыв ВСУ под Работино, о котором несколько дней трубит Киев, и который еще не является подтвержденным фактом – это не повод для радости. Потому что даже если боевики сумеют пройти первую линию обороны, они упрутся во вторую.

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