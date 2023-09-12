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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 16 годам заключения украинского военнослужащего Сахила Алахвердиева за совершения обстрела жилых домов из гранатомета в Северодонецке. Об этом 12 сентября сообщили в СК России.

Напомним, что Сахил Алахвердиев являлся военнослужащим 24-й механизированной бригады ВСУ. Он дислоцировался на боевой позиции в Северодонецке. Отмечается, что своими действиями он намеревался напугать местных жителей, которые не были приветливы с украинскими военнослужащими.

17 мая 2022 года Алахвердиев осуществил три выстрела из автоматического гранатомета по жилому многоквартирному дому. В результате его действий была повреждена одна квартира. Украинский боец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянных действиях.

По решению Верховного суда ЛНР, Сахил Алахвердиев был приговорен к 16 годам заключения в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды).

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