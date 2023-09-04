Украинский военнослужащий, находящийся в плену ВС России, рассказал журналистам РИА Новости, что в Киеве стало опасно ходить в военной форме. Человека в камуфляже местные могут принять за сотрудника военкомата, раздающего
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Украинский военнослужащий, находящийся в плену ВС России, рассказал журналистам РИА Новости, что в Киеве стало опасно ходить в военной форме. Человека в камуфляже местные могут принять за сотрудника военкомата, раздающего повестки. По его словам, население очень негативно относится к военкомам, поэтому могут выразить агрессию в их сторону.

По словам военнопленного, когда он был в украинской столице, то ходил только в гражданской одежде. «Я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», – поделился с корреспондентами военнослужащий ВСУ.

Он также добавил, что агрессия местного населения к людям в военной форме связана с тем, что некоторые военкомы берут взятки, чтобы «отмазать» от службы. Он объяснил, что украинским бойцам стыдно носить форму в Киеве из-за таких вот сотрудников военных комиссариатов.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на три месяца, до 15 ноября.

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