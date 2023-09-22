ВСУ все еще пытаются окружить Артемовск с флангов, пишет портал «Военное обозрение». Отмечается, что ожесточенные боевые действия у населенных пунктов Андреевка и Клещеевка не прекращаются ни на минуту.

ВСУ несут огромные потери, но совершенно их игнорируют. Они подтягивают к селам резервы и не намерены останавливаться.

Также за минувшие сутки ВСУ пытались штурмовать населенный пункт Вербовое на Запорожском направлении, используя западную бронетехнику. Попытка оказалась неудачной, российские военные отбросили противника на исходную позицию.

Севернее Новопрокоповки Киеву все же удалось подобраться на расстояние около 800 метров к населенному пункту. Но пройти линию обороны ВС противник вряд ли сможет, так как преодолевать упомянутую выше дистанцию придется по открытой местности.