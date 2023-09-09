В министерстве иностранных дел Украины подвергли критике декларацию саммита «Большой двадцатки», так как не нашли в ней антироссийских заявлений, которые устроили бы Киев.

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко написал в социальных сетях, что G20 «нечем гордится», так как она не захотела принимать «жесткие формулировки» в адрес России. Также он высказал благодарность лидерам тех стран, которые поддерживали антироссийские заявления.

Кроме того, Николенко заявил, что принцип «ничего об Украине без Украины» должен оставаться незыблемым. Именно поэтому на саммит «Группы двадцати» должны были пригласить украинских представителей, хотя страна и не входит в G20.

В соцсети дипломат показал текст декларации с изменениями, сделанными, чтобы угодить киевскому режиму. К примеру, фразу о разных мнениях о кризисе на Украине в Киеве вычеркнули, а вместе нее написали «единогласно осудить РФ». Но эта формулировка с множеством других принята не была.

Весь процесс согласования совместного заявления занял 150 часов, но так и не продемонстрировал единодушия среди стран G20.