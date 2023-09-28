Недавний удар по портовой инфраструктуре Украины позволил уничтожить ракетный комплекс «Нептун», используемый Киевом для ударов по Крыму. При этом местоположение этого вооружения выдал поисковый гигант Google, сообщает портал «Царьград».

Во время очередного обновления на спутниковых снимках Google вдруг появилось то, что появляться не должно было. В одном из украинских портов на фото был обнаружен хвост ракеты «Нептун». Российские ВС отреагировали моментально и нанесли удар «Калибрами» по местоположению вражеского комплекса.

Админ 93-й бригады «Холодный Яр» уже официально подтвердил уничтожение «Нептуна». Стоит напомнить, что этот комплекс был единственным в распоряжении Киева. И сейчас ВСУ столкнуться с серьезной проблемой. Запад снабжает Украину оружием «порционно», причем заставляет ее очень тщательно подходить к выбору целей. Комплекс «Нептун» позволял наносить удары без такого серьезного выбора, однако теперь он остался только в воспоминаниях.