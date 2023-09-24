Эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины, введенное Словакией, Венгрией и Польше, лишит Киев 230 миллионов долларов ежемесячно. Это почти столько же, сколько страна зарабатывает за 3 месяца на транзите газа, пишет РИА Новости.

Все три страны запретили Украине ввозить зерно. Кроме того, Польша и Венгрия существенно расширили перечень продукции, на которую распространяется эмбарго.

Так, Бухарест запретил ввозить в страну мед, сахар, масло, семена, и еще 20 видов продукции, из-за чего ежемесячные потери Киева составят 89 миллионов долларов.

Польша также включила в список запрещенных семена подсолнечника и рапса, пшеничную муку и кукурузу. Это приведет к потерям Украины в размере 112 млн долларов.

Больше всего Киев потеряет на кукурузе, которую Польша, Словакия и Венгрия приобретали на 100 миллионов ежемесячно. Кроме того, важными товарами для украинской экономики являются подсолнечник, растительное масло и пшеница.