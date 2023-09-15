Боевики ВСУ ударили по Новой Каховке, причем ракетная атака была направлена на жилой квартал. В результате полностью уничтожено 180 квартир, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на главу администрации города Владимира Леонтьева. Мэр отметил, что еще 240 жилищ получили повреждения. 120 из них разрушены примерно на 25 процентов, а еще 120 – наполовину.

Для обстрела использовались кассетные реактивные снаряды. Предполагается, что их запуск осуществлялся РСЗО «Ольха».

В результате обстрела погиб один мирный житель Новой Каховки, 15 гражданских получили ранения разной степени тяжести. Пострадали четыре многоэтажки, еще одна, расположенная рядом, осталась без света. Кроме того, в микрорайоне, по которому целенаправленно били украинские террористы, находятся детские сады, школы, торговые точки, другие объекты социальной инфраструктуры.