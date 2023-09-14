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Останки инопланетян, которые продемонстрировал в мексиканском Конгрессе ученый Мауссан – это подделка, считает представитель комиссии РАН по борьбе со лженауками Александр Панчин.

Он пояснил, что о подобных открытиях первым делом необходимо сообщать в специализированных научных изданиях с детальными описаниями методологии, используемой для получения доказательств неземного происхождения останков. Только после этого имеет смысл предъявлять их властям.

Мауссан же лишь рассказал, что ДНК останков якобы является «неизвестной». Однако сам факт наличия ДНК говорит о земном их происхождении. Ведь никто не знает, имеется ли она у инопланетян.

Кроме того, ДНК быстро загрязняется, поэтому для доказательств ее неземного происхождения должны были использоваться определенные методы очистки. Которые ученым также необходимо подробно описать. Но ничего этого не последовало, Мауссан фактически принес останки и объявил их инопланетными.

Спешка, с которой это было проделано, доказывает, что мумии, якобы найденные на раскопках в Перу – банальные подделки, а вся история об их инопланетном происхождении – художественный вымысел.

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