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Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Мухаметов сравнил ураган «Даниэль», накрывший Ливию, по разрушительной мощности с атомной бомбардировкой Хиросимы, которая повторялась бы каждый 20 секунд.

По словам эксперта, любой среднестатистический тропический ураган обладает энергией, которая в 200 раз превосходит суммарную мощность всех электростанций в мире. При этом уникальность урагана «Даниэль» заключалась в том, что после выхода на сушу он практически не потерял свою разрушительную силу. По мнению ученого, это произошло по причине перегрева воды в Средиземном море.

Напомним, что ураган «Даниэль», накрывший Ливию, стал причиной масштабного наводнения в городе Дерна. По словам главы Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН Петтери Тааласа, поскольку из-за внутреннего конфликта в Ливии «в значительной степени была разрушена сеть наблюдения за погодой» местные власти не смогли подготовится к непогоде.

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