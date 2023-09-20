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Геофизики из Шотландии в ходе проведения ряда экспериментов выяснили, что тектоническая активность нашей планеты началась гораздо раньше, чем предполагалось прежде. Процессы, происходившие в результате движения литосферных плит, могли стать причиной зарождения жизни на Земле.

Новое исследование специалистов было опубликовано в научном издании Nature Geoscience. Изучив бальзаты океанических плато на юго-западе Тихоокеанского плато Онтонг-Ява, доктор Алан Хасти из Эдинбургского университета и его коллеги решили подвергнуть их плавлению при высокой температуре и давлении. Специалисты определили, что континентальная кора, которую они обнаружили, не могла сформироваться при давлениях < 1, 4 гигапаскалей (ГПа), залегающих на глубине до 50 км. Поэтому возникновение данной породы могло образоваться только в период от 3.6 до 4 миллиардов лет назад.

По мнению ученых, газы, которые выделяются в результате процесса вулканизма, в частности метан и монооксид углерода, могли стать источниками пребиотических молекул.  А из данных молекул образовались первые микроорганизмы.

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