Ученые из СПбГУ провели исследование, чтобы оценить безопасность пластической операции по увеличению груди. Исследование включило в себя анализ здоровья 106 женщин, которые прошли данную процедуру. Их целью было выяснить, насколько безопасна эта операция.

Для исследования ученые собрали образцы крови у пациенток, провели анализ тканей и клеток груди, а также провели психологические тесты. Исследование включало анализы, проведенные до операции, а также через три месяца, полгода и год после нее.

Результаты исследования показали, что уровень аутоантител к рецептору тиреотропного гормона увеличивается после операции только у женщин, которые использовали силиконовые имплантаты. У женщин без имплантатов такого увеличения не наблюдалось. Это свидетельствует о том, что у женщин с имплантатами возникает сильная иммунная реакция на определенные рецепторы.

Это может повысить риск развития базедовой болезни, которая является аутоиммунным заболеванием, при котором организм начинает атаковать свои собственные ткани. Это состояние может привести к серьезным нарушениям функции щитовидной железы и тиреотоксикозу.