Турецкие ученые из Государственного университета им. Неджметтина Эрбакана провели исследование, в котором выяснили, какие люди больше склонны верить в мифы о сексе. Результат своей работы специалисты опубликовали в издании International Journal of Sexual Health (IJSH).

Ученые считают, что вера в мифы приведет к различного рода сексуальным дисфункциям и снижению качества сексуальной жизни. В исследовании приняло участие 375 человек, которым необходимо было пойти анкетирование и интервью. Специалисты в такой способ собрали данные о добровольцах, их личностные качества и веру в те или иные мифы о сексе.

По данным специалистов, вера в сексуальные мифы была высока у тех людей, кто не мог обсуждать эту тему с близкими или друзьями. Также у этих людей была высокая вероятность наличия травмы. Также отмечается, что у людей, имеющих сильные религиозные убеждения, была большая приверженность к неправдоподобным мифам о сексе.