Британские ученые из лаборатории GABA Labs разработали аналог алкоголя, не вызывающий похмелья. Руководит этим научным учреждением экс-советник правительства страны по наркотикам Дэвид Натт.

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что алкоголь оказывает воздействие на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. В результате увеличивается выброс «гормонов радости» серотонина и дофамина и наступает опьянение.

Однако наутро после употребления алкоголя наступает жестокая расплата, человек начинает мучиться от похмелья. Изобретение британских ученых позволяет этого избежать.

Синтетический аналог спиртного также воздействует на рецепторы и провоцирует точно такую же реакцию, как и после алкоголя. Но вот никакого похмелья утром нет и в помине. Кроме того, после употребления такого напитка у человека сохраняется нормальная координация движений и отсутствуют нарушения речи.