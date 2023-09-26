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Научные сотрудники из Университета Флориды разработали инновационный препарат для похудения. Это вещество способно давать результаты, которые человек получает после занятий спортом. Работа американских ученых была опубликована в журнале Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

Специалисты дали название новому веществу: SLU-PP-332. Отмечается, что данный препарат не оказывает влияния на аппетит или потребление пищи. Однако с его помощью усиливается выносливость. Вещество способно стимулировать естественный метаболизм организма, связанный с физическими нагрузками. Его применение обеспечивает увеличение расхода энергии, что приводит к ускорению метаболизма жира в организме. Эти процессы аналогичны тем, что происходят во время голодания или занятий спортом.

Ученые провели ряд экспериментов на лабораторных мышах, страдающих ожирением. На протяжении месяца они давали мышам данный препарат дважды в день. По итогу у грызунов в 10 раз уменьшилось количество набранного ранее жира. Вещество способствовало похудению на 12% от общей массы тела по сравнению с контрольной группой грызунов, потребляющих такое же количество пищи.

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