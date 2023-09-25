В Индии произошла очередная вспышка вируса Нипах. В штате Керала на юге страны данная инфекция была найдена у шестерых человек, двое из которых умерли. В результате обнаружения вируса были закрыты школы и офисы, а также сети маршрутов общественного транспорта. Многие ученые опасаются, что распространение данного патогена среди населения может привести к вспышке эпидемии.

По данным издания Nature, за последние пять лет это является уже пятая вспышка, возникшая в штате Керала. Предыдущая произошла в 2021 году. Правительство Индии взяло данную ситуацию под контроль.

Вирус Нипах не является новым. Впервые он был обнаружен в Малайзии в 1998 году. В то время заболело от 238 до265 человек. А 105 человек скончались в результате полученных осложнений. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне летальности данного заболевания.

В марте 1999 году вспышка Нипаха возникла в Сингапуре. Тогда заболело 11 человек, из которых 1 скончался. Местные власти запретили ввозить из Малайзии свиней, что погасило начавшуюся эпидемию.

По данным Роспотребнадзора, в России есть средства для определения вируса Нипаха. К счастью, в стране не было ни одного зарегистрированного случая заражения данным вирусом.