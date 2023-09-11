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Эксперты Университета Пенсильвании выяснили, что ранее у млекопитающих женского пола клитор являлся частью влагалища. Именно поэтому они испытывали оргазм во время секса. Но со временем расстояние между ним и копулятивным каналом увеличилось, поэтому женский оргазм превратился в атавизм.

Все дело в том, что в подобных условиях пенис никак не затрагивает клитор во время секса. Поэтому женщина не может получить дополнительного удовольствия. Для этого необходимо стимулировать клитор, занимаясь мастурбацией.

По мнению ученых, в процессе развития спонтанной овуляции роль оргазма в сексе сошла на нет, стала второстепенной. Он стал наследственным признаком и не более того.

Эксперты давно бьются над эволюцией женского оргазма, не в силах объяснить, почему со временем женщины были лишены дополнительного удовольствия. Некоторые теории гласят, что оргазм является своеобразным поощрением либо необходимым атрибутом для успешного удовлетворения.

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