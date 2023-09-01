Первая техника запоминаний, по словам ученых, оказывается значительно старше самых первых теорий о памяти. Древнеримские и древнегреческие философы пользовались техниками запоминания, которые являются популярными и на сегодняшний день.

Еще в V веке до нашей эры древнегреческим поэтом Симонидом Кеосским был изобретен так называемый метод «умственной прогулки». Исходя из этой техники, для тренировки памяти стоит использовать знакомое место, например свой дом, и мысленно наполнять его предметами, которые будут ассоциироваться с тем, что необходимо запомнить. И когда понадобится вспомнить эту информацию, то нужно будет всего лишь мысленно пройтись по «дворцу» своей памяти.

Ученые отмечают, что память представляет собой результат работы не отдельного нейрона и даже не всего головного мозга и организма. Память представляет собой взаимодействие человека с объектами окружающей среды. Просто так человек не может вспомнить. Он всегда вспоминает что-то, когда занят какой-либо деятельностью, во время контакта с объектами окружающей среды.