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Группа палеобиологов из Национального исторического музея в Британии исследовала ископаемые бактерии методом 3D-реконструкции, в результате чего ученым удалось выяснить, какой организм первым вышел из воды на нашей планете около 400 миллионов лет тому назад. Результаты исследования были опубликованы порталом ScienceAlert.

Метод 3D-моделирования помог определить, что первыми растениями на планете Земля стали цианобактерии. Данные организмы изначально жили в водоемах с пресной водой и горячих источниках, причем подобные организмы обитают в водоемах и в наше время. Подробный анализ древних окаменелостей помог выявить характерное ветвление, свойственное для цианобактерий.

Оказалось, что Langiella scourfieldii, являющаяся одной из разновидностей цианобактерий, расширила ареал своего обитания с водной среды на влажную землю вокруг источников с горячей водой около 400 миллионов лет тому назад. При этом Langiella scourfieldii играла ключевую роль в насыщении мирового океана кислородом около 2,4 миллиардов лет тому назад.

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