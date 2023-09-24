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Ученые из Пермского ФИЦ УрО РАН сделали серьезное открытие в области борьбы с ВИЧ-инфекцией. Специалисты провели ряд исследований на добровольцах, проходящих лечение, в ходе которых они обнаружили потенциальную способность восстановления клеток иммунной системы.

Согласно исследованию пермских ученых, нарушение иммунитета человека при ВИЧ-инфекции связано с возникновение воспалительной реакции в организме и повреждением сосудов из-за повышения в организме уровня гистамина и серотонина. В результате у человека возникает нарушение функции капилляров и ухудшение кровотока, что вызывает различные проблемы со здоровьем.

По словам заведующей лабораторией молекулярной иммунологии доктора биологических наук Евгении Сайдаковой, при иммунологическом неответе на антиретровирусную терапию лекарства способны снизить количество ВИЧ в организме зараженного, однако это не сопровождается ожидаемым приростом числа CD4+ Т-лимфоцитов.

В ходе своих исследований специалисты определили, что в CD4+ Т-лимфоцитах иммунологических неответчиков оказалась измененной работа основных метаболических путей. И, по мнению ученых, если удастся осуществить воздействие на обменные процессы в организме, то по итогу между метаболизмом и функцией CD4+ Т-лимфоцитов будет восстановлена связь. А это поможет восстановить иммунную систему ВИЧ-инфицированных больных.

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