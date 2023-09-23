Специалисты из Магдебургского университета нашли способ, позволяющий омолаживать мозг. Об этом сообщило издание Harrogate Advertiser. Ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что подвижный образ жизни замедляет старение мозговых клеток и положительно влияет на организм.

Для исследования были приглашены добровольцы, которых ученые разделили на две группы. Одна группа людей должна была заниматься танцами, а вторая – силовыми тренировками. Спустя 18 месяцев было проведено повторное обследование респондентов. Более эффективно на работе мозга отразились именно занятия танцами.

По словам ученых, с возрастом у человека уменьшается концентрация вещества в гипокампе. Именно этот отдел головного мозга отвечает за равновесие и за ориентацию человека в пространстве. При наличии определенных заболеваний он и вовсе может исчезнуть. Но, как доказал эксперимент ученых, танцы способны увеличивать концентрацию вещества в гипокампе.