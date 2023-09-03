Диабет – это заболевание, которым больны миллионы людей по всему миру. Поэтому для ученых очень важно найти верный путь лечения данной болезни, так как число страдающих диабетом ежегодно увеличивается. Японские специалисты из Центра интегративных медицинских наук RIKEN нашли новый способ лечения диабета 2 типа.

Ученые из Японии предложили лечить данное заболевание с помощью определенного вида кишечных бактерий. Свое исследование они опубликовали в научном издании Nature, в ходе которого выяснили, что некоторые бактерии, обитающие в кишечнике человека способны улучшить резистентность к инсулину.

В ходе своего исследования специалисты отобрали для изучения более 300 образцов микробиома взрослых людей. Ученые определили, что избыток углеводов в кишечнике, в частности моносахаридов, приводил к высокой резистентности к инсулину. Сопоставив данные японские ученые выяснили, что у людей с повышенной резистентностью к инсулину в кишечнике содержались преимущественно бактерии отряда Lachnospiraceae. А вот у людей с низким уровнем углеводов в кишечнике и невысокой резистентностью к инсулину в кишечнике преимущественно присутствовали бактерии типа Bacteroidales.

В ходе проведения опытов на мышах специалисты выяснили, что, заселяя в кишечник больных диабетом людей, можно будет успешно бороться с этим недугом. К тому же, наличие определенных видов бактерий в кишечнике человека может стать сигналом преддиабета.