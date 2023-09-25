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До недавнего времени существовали только теории о путешествии «на тот свет», основанные на рассказах выживших. Однако последнее крупномасштабное исследование выявило общие элементы у людей, переживших близкий к смерти опыт.

Результаты этого исследования были опубликованы в источнике «Аргументы и Факты». Ученые, занимающиеся этой темой, утверждают, что изменения в памяти и активности мозга могут указывать на наличие общих воспоминаний у людей, переживших подобный опыт.

Многие отмечают, что во время близкой к смерти ситуации они не чувствовали боли и ощущали себя выше своего тела, при этом наблюдая все происходящее. Ученые предполагают, что такие воспоминания связаны с активностью мозга в экстремальных условиях. Они намерены продолжить исследование подобных явлений.

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