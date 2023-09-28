Исследователи из Гарвардской медицинской школы провели анализ 39 миллионов смертей в период с 1999 по 2004 год, в ходе которого выяснили, что чаще всего внезапная смерть возникает у людей в 11 часов утра. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалисты выяснили, что риск преждевременной смерти высок именно утром, а не в ночное время. Также наиболее опасным днем является суббота. Эти данные были вычислены не только от смертей из-за проблем со здоровьем, но и с приемом запрещенных веществ, криминалом и автокатастрофами.

По мнению профессора Клиффорда Сапера из Гарвардской медицинской школы, в геноме человека есть ген, способный предсказать время его смерти. Но это не конкретная дата, а время суток.

Кроме того, большое количество смертности зафиксировано в период праздников. Особо опасным является период между Рождеством и Новым годом, отмечают американские исследователи. Также люди часто погибают в период своего отпуска и выходных дней.