Группа инженеров из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработала метод превращения тараканов в управляемых киборгов. При этом способ является абсолютно безвредным для насекомых. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Flexible Electronics.

Сингапурские ученые разработали способ прикреплять к усам тараканов миниатюрные рукава из золота и пластика, которые связаны проводами с небольшим рюкзаком, закрепленным на спине насекомого. В рюкзаке формируются электрические импульсы, передающиеся через рукава на усы таракана, заставляя насекомое изменять траекторию движения.

При этом к животу таракана также прикреплен дополнительный электрод, который в зависимости от силы импульса заставляет насекомое бежать быстрее или медленнее. В ходе эксперимента ученым удалось провести подопытного таракана через лабиринт и полосу препятствий.

Примечательно, что подобные методы управления насекомыми были разработаны учеными и раньше, но все предыдущие способы управлять тараканами подразумевали подключение электродов к их нервной системе, что негативно сказывалось на продолжительности их жизни.