Поклонники вселенной Джона Толкина 22 сентября отметили День хоббита. В связи с эти событием специалисты Пермского Политеха решили рассказать, какие волшебные предметы из «Хоббита» и «Властелина колец» можно найти в реальном мире, а точнее их настоящие аналоги.

Один из волшебных предметов, принадлежащий главному антагонисту в книгах «Властелин колец» Саурону, – это Око Саурона. Именно с его помощью злодей мог заглянуть в любой уголок Средиземья. По словам ученых, его аналогом в реальном мире можно по праву считать радар. Устройство устанавливают на возвышенном участке, а с его помощью можно видеть, что, где и как происходит. По словам кандидата технических наук, доцента кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха Даниила Курушина, земные технологии являются более совершенными. Так, радары можно объединять в единую сеть, что позволяет захватывать огромные участки для наблюдения.

Еще один волшебный артефакт – это зеркало Галадриэль, позволяющее увидеть моменты из прошлого, настоящего и будущего. Эксперт Курушин отмечает, что в нашем мире – это телевизор, компьютер и прочие гаджеты с доступом в Интернет. Через них можно транслировать кадры из прошлого и настоящего. Ну а будущее, пока неизвестно никому.