Ароматерапия уже неоднократно демонстрировала эффективность в лечении ряда заболеваний, а также в спа-процедурах. Ученые провели исследования и выяснили, что она также улучшает когнитивные способности и позволяет человеку гораздо лучше запоминать что угодно.

В ходе исследования ученые предложили разным группам испытуемых ароматы розмарина, мяты и лаванды. До и после сеанса ароматерапии они также проходили тесты, призванные проверить память и оценить умственные способности.

В результате выяснилось, что у людей, которые прошли сеанс ароматерапии, память и когнитивные способности оказались на 200 процентов лучше чем у тех, кто не подвергался данной процедуре.

Теперь исследователям представит выяснить, как именно запахи оказывают влияние на умственные способности человека.