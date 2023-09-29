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Участник музыкального шоу «Голос. Уже не дети» Акмаль во время беседы с журналистами рассказал, что ему не нравится во время работы со своей наставницей Полиной Гагариной.

По словам молодого исполнителя, он очень любит поступать так, считает нужным. Но это, к сожалению, вызывает недовольство Полины Гагариной и ее команды. Акмаль подчеркнул, что во время подготовки ко второму своему выступлению просил Гагарину учесть его пожелания. Участник шоу даже начал спорить с Полиной, что просто шокировало всех присутствующих на репетиции.

19-летний исполнитель подчеркнул, что он уже набрался опыта выступлений на сцене, поэтому для него важно, чтобы наставница учитывала его мнение. Но, несмотря на все противоречия в работе с Гагариной, музыкант отметил, что все равно доволен сотрудничеством с ней.

«Меня приятно удивило то, что она приезжает на репетиции, помогает детям. Правда, иногда мне казалось, что это показушная помощь, мол, я тут не просто так…», – рассказал Акмаль.

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