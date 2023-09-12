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Многих фанатов корейской группы BTS восхищает не только их творчество, но и дружба участников коллектива. Особенно поклонникам BTS приятно слышать о поступках, на которые ради друг друга идут лучшие друзья Чонгук (Jungkook) и Ви (V). Они всегда готовы оказать поддержку друг другу и другим участникам бой-бенда, как на сцене, так и в обычной жизни. Данная открытая поддержка помогает им расти как личностям, так и как участникам музыкального коллектива.

Один из самых ярких поступков Ви – это его способность воплотить идею в реальность, считает Чонгук. Ви не боится самовыражаться, он любит пробовать что-то новое и нестандартное. Чонгуку нравится, что Ви отличается от других. Он ярко проявляет свою индивидуальность, что его отличает от других людей. Один из ярких примеров проявления индивидуальности Ви – это его прическа с фиолетовым цветом волос.

Чонгук и Ви являются настоящими друзьями. Кроме общения в своем музыкальном коллективе, они регулярно проводят время вдвоем. Им по душе одинаковые вещи: танцы, музыка, игры на компьютере.

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