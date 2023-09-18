После 22 лет, проведенных в колонии, убийца-рецидивист совершил побег в день своего освобождения, не дождавшись нескольких часов до завершения своего срока наказания. В настоящий момент нетерпеливого заключенного разыскивают силами Федеральной службы исполнения наказаний.

49-летний беглец был впервые осужден в далеком 1992 году. Первое наказание он отбыл полностью и вышел на свободу. Однако уже в начале 2000-х годов вновь был осужден на двадцать лет. В число его преступлений входит несколько убийств, разбой, незаконное усыновление, хищения или вымогательство оружия, а также создание преступного сообщества и участие в нем.

Если в ближайшие дни заключенный не вернется в колонию-поселение, ему грозит новый срок в несколько лет. Убийца-рецидивист за хорошее поведение был переведен в колонию поселение при ИК-19, в которой заключенные содержаться не под стражей, а под надзором. Им разрешено передвигаться за пределами колонии-поселения в пределах муниципального образования. При этом заключенным разрешается носить гражданскую одежду, а также иметь при себе ценные вещи и деньги.