Актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, впервые появилась на широкой публике. Она посетила юбилей своей матери, которой исполнилось 60 лет.

Тяжелобольная актриса не могла пропустить это событие и поэтому решилась выйти на публику. При этом на снимки с торжества она так и не попала – родственникам строго-настрого запретили фотографировать Анастасию, чтобы никто не увидел, как сильно она изменилась из-за болезни.

По имеющейся информации, Заворотнюк периодически все же показывается на людях, но делает это так, чтобы не попадаться на глаза поклонникам и коллегам. Также она ведет весьма активный образ жизни, несмотря на тяжелую болезнь.

Всю заботу об актрисе взял на себя ее муж Петр Чернышов. Ранее Заворотнюк заявляла, что их брак держится столь долго, так как супруг быстро отходит после ссор.