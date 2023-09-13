Известная ведущая телепрограммы «Давай поженимся», Лариса Гузеева, вернулась из поездки в Германию, где провела почти неделю. По возвращении, артистку радушно встретил ее верный четвероногий друг – собака. Звезда не только нежно пообщалась со своим домашним питомцем, но и поделилась видеозаписью, показывая часть своего дома.

«А кто меня встретил вчера, знаете? Вот она, моя девочка, мое сокровище. Господи, как я соскучилась!», – восторженно комментировала телеведущая и протянула руки к маленькому, пушистому мурчащему комочку. По словам Гузеевой, даже короткое расставание оставляет свой след в собачьем сердце, и её питомец не менее скучал, чем она сама.

Лариса Андреевна, живущая насыщенной жизнью, уже на следующий день после прилета поехала на съемки телепередачи «Давай поженимся». Она обратилась к своей собаке, извинившись за свои частые отлучки, и сказала, что не любит опаздывать. «Кого мама еще любит, как тебя? Никого», – добавила она с улыбкой.