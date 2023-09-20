В дорогом итальянском ресторане посетительница решила отпустить свой ужин в море. Туристка из Швейцарии решила заказать блюдо из лобстера, стоимостью в 200 евро. Когда официант принес живого лобстера, чтобы показать его клиентке заведения, то женщина решила не есть ракообразное, а даровать ему жизнь.

Этот случай произошел в одном из элитных ресторанов в Ольбии на Сардинии. Семейная пара из Швейцарии пришла в ресторан, чтобы поужинать. Среди выбранных ими блюд был лобстер по-каталонски с лингвини.

Когда девушка спросила у сотрудника заведения, что случится, если сбросить ракообразное с высоты в море, то ей ответили, что лобстер уплывет. Тогда она взяла свой потенциальный ужин и выбросила в воду. Супруг туристки снял все происходящее на камеру.

По словам владельца ресторана Антонио Фасолино, сначала он подумал, что посетительница пошутила, когда выразила желание отпустить деликатес в море. «Но гостья была счастлива, потому что смогла выполнить свое желание, и мы порадовались вместе с ней», – рассказал он журналистам The Daily Mail.