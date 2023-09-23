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Принудительная мобилизация все же не позволяет киевскому режиму восполнить колоссальные потери. Кроме того, новобранцы, которых отправляют на фронт прямо с улицы – это не имеющие опыта бойцы, которые ранее никогда не проходили даже начальную военную подготовку и не держали оружия в руках. Но даже если брать их в расчет, нехватка личного состава на передовой является катастрофической, пишет портал «Царьград».

Авторы публикации приводят слова военного эксперта Алексея Леонкова о 500 тысячах погибших боевиков ВСУ. Эти данные приводят западные аналитики. Если умножить это число на три, получится, что Киев потерял ранеными еще около полутора миллионов военнослужащих. Многие из них вряд ли уже вольются в ряды ВСУ. Далее совсем несложно подсчитать, что совсем скоро на Украине закончатся солдаты.

Также издание цитирует секретаря комитета Верховной рады по обороне Романа Костенко. Он заявил, что мобилизация проводится в зависимости от численности российских войск. Если она составляет, к примеру, 400 тысяч бойцов, то ВСУ призывают 700 тысяч, чтобы обеспечить численное превосходство. Также Киев ускоряет темпы мобилизации, если Россия перебрасывает в зону СВО дополнительные силы.

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