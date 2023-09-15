Популярная российская исполнительница Клава Кока смогла найти свою любовь на шоу «Сердце Клавы», выходящее в эфир на телеканале «Пятница!». Личность избранника певица не разглашает, так как передача только начала транслироваться по телевидению. Однако она уже неоднократно заявляла, что по-настоящему влюблена в своего избранника.

Клава уже не раз публиковала фото в соцсетях со своим молодым человеком, однако на снимках невозможно увидеть его лица. Поэтому очень трудно понять, кто из участников шоу смог завладеть сердцем певицы и стал победителем.

Очередное совместное фото, опубликованное Клавой, – это снимок женской и мужской ног в причудливых белых носках с «глазами и руками». Певица подписала снимок следующим образом (орфография и пунктуация автора не изменена): «Седня 3 мес счастья вместе отмечаем)) Как быстро летит время».

Ранее Клава Кока уже выкладывала фото с молодым человеком в лифте, где она обнимает его. Однако на нем было надето черное худи с капюшоном, поэтому рассмотреть кто это, поклонники звезды не смогли.