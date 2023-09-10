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В антирейтинг наиболее ненадежных автомобилей, составленный порталом Slashgear на основе информации сервиса CarComplaints.com, внезапно попали популярные у российских автолюбителей Toyota RAV4 и Camry.

Водители считают кроссовер RAV4 наиболее проблемным авто, уточняя, что речь идет о модели, появившейся на рынке в 2019 году. Основные претензии связаны с подвеской, из-за которой после пробега в 4800 километров возникает дискомфорт в управлении машиной, а также с утечкой охлаждающей жидкости и подтекающим люком. Также некоторые владельцы кроссовера жалуются на проблемы с топливным насосом.

«Тойота Камри» 2007 года выпуска также попала в список ненадежных. Причиной называют увеличение расхода масла после преодоления 156 тысяч километров, которое приводит к поломкам мотора и влечет за собой дорогостоящий ремонт. Также довольно качественная обивка салона выдерживает не более 16 лет, после чего требует замены.

В антирейтинг также попали модели разных годов выпуска от производителей BMW, Nissan и Tesla.

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